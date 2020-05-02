Тебас: Во Франции поторопились с завершением чемпионата

Глава испанской Примерызаявил, что французские власти поспешили с решением не продолжать Лигу 1.

«Приходить на фабрику опаснее, чем выступать без зрителей, действуя по протоколам Ла Лиги. Контролируемая и безопасная экономическая деятельность важна для возрождения. В противном случае важные сектора экономики просто исчезнут, в том числе и футбол.

До заседания комитета, которое пройдет 27 мая, у нас есть время, чтобы предоставить свои планы. Возобновить сезон можно до конца июня. Франция приняла поспешное решение. В Европе есть и другие страны, кроме Испании, которые собираются играть. Они уже начинают возобновлять мероприятия. Например, Германия», — цитирует Тебаса Corriere dello Sport.

29 апреля Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса, чемпионом был признан ПСЖ. 0