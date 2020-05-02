«Наполи» возобновит тренировки на базе с 4 мая

Власти итальянского региона Кампания разрешили футбольному клубу «Наполи» возобновить тренировки на своей базе с 4 мая, сообщает Football Italia

В последнем правительственном постановлении о противодействии пандемии коронавируса было разрешено совершать пробежки в парках с 4 мая, но спортсменам в командных видах спорта не разрешался выход на тренировочные площадки до 18 мая.

Кампания стала вторым регионом Италии после Эмилии-Романьи, где разрешили проводить индивидуальные занятия в тренировочных центрах.

В ближайшее время их примеру должны последовать Лацио, Венето и Сардиния.

В северных регионах страны, включая наиболее пострадавшую от пандемии коронавируса Ломбардии, запрет на тренировки на базах футбольных клубов, скорее всего, будет действовать до 18-го числа.

С понедельника, 4 мая смогут тренироваться футболисты еще четырех команд серии А, кроме «Наполи» — «Болоньи», «Пармы», СПАЛа и «Сассуоло».

Чемпионат Италии был приостановлен 10 марта. 0