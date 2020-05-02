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    МЛС разрешила проводить тренировки с 6 мая

    Футбол Коронавирус в спорте MLS
    Футболисты МЛС смогут вернуться к индивидуальным тренировкам под открытым небом с 6 мая, сообщает AP.

    МЛС разрешила проводить тренировки с 6 мая
    МЛС разрешила проводить тренировки с 6 мая

    Все индивидуальные тренировки являются добровольными и не должны противоречить правилам общественного здравоохранения или политике властей. При этом игрокам по-прежнему запрещено пользоваться внутренними помещениями объектов, включая раздевалки.

    МЛС надеется, что клубы из чемпионата сумеют обеспечить необходимую среду для того, чтобы максимально обезопасить игроков и персонал.

    Ранее лига установила мораторий на тренировки до 15 мая включительно. 0

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