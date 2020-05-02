МЛС разрешила проводить тренировки с 6 мая
globallookpress.com
Все индивидуальные тренировки являются добровольными и не должны противоречить правилам общественного здравоохранения или политике властей. При этом игрокам по-прежнему запрещено пользоваться внутренними помещениями объектов, включая раздевалки.
МЛС надеется, что клубы из чемпионата сумеют обеспечить необходимую среду для того, чтобы максимально обезопасить игроков и персонал.
Ранее лига установила мораторий на тренировки до 15 мая включительно. 0