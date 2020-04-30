Президент «Торпедо»: Если РПЛ возобновится, ФНЛ может провести 11 туров до 9 или 16 августа

Президент «Торпедо»прокомментировала решение о завершении сезона в ФНЛ, за которое проголосовало большинство руководителей клубов.

«На видеоконференции мы придерживались озвученной ранее позиции о том, что спортивный принцип должен быть определяющим.

Мы выступали за продолжение сезона, если ситуация в стране позволит это сделать. Считаем, что если РПЛ возобновит сезон, то ФНЛ также может провести 11 туров, рассмотрев вариант продления соревнования до 9 или 16 августа.

Как вы знаете, большинство клубов проголосовали против, за исключением нас, "Нефтехимика" и "Чертаново". В любом случае, официально все решения будут утверждаться РФС.

Также остаются открытыми интересующие нас вопросы об обмене клубами между РПЛ и ФНЛ, распределение мест в турнирной таблице. Мы будем следить за развитием событий.

Надеюсь, что все решения будут приняты максимально объективно, учитывая все сложившиеся обстоятельства», — заявила Еленцева «Спорт-Экспрессу». 0