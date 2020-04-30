Геркус: Семин может диктовать свои условия при продлении контракта

Бывший генеральный директор «Локомотива»считает, что главный тренер клубаможет диктовать руководству клуба условия продления контракта.

Ранее в СМИ появилась информация, что Семина, контракт которого истекает 30 июня, на посту наставника команды, сменит сербский специалист Марко Николич.

«Если предположим, похайпуем, в чем нас часто обвиняют, то логику я вижу вот такую: что, скорее всего, это приглашение состоялось до возобновления чемпионата.

И о том, что появится коронавирус, и будет пауза, никто не знал. Предполагалось, что сезон доиграют, и с 1 июля будет новый тренер.

Произошло то, что произошло, а контракт новый подписан, или договоренность какая-то подписана. Очевидно, что с Юрием Павловичем надо договариваться на два месяца, а у них это не хочется и не получается.

Это тяжелый разговор с Юрием Павловичем. Я не представляю, как бы я вел с ним разговор: "Тут такая история неудобная, мы хотели вас первого июля попросить, а так вышло, что вам надо доиграть чемпионат"?

Мне этот разговор не представить, честно говорю. Думаю, что никто не хочет даже его начинать, потому что понятно, что он скажет в ответ: "Собственно, а какие ко мне вопросы?".

На это надо говорить, а это делать довольно сложно в той ситуации, в которой команда находится, на втором месте. Очень удобная ситуация для разговора и защиты своих позиций.

С его стороны логичными будут любые условия. Он в том состоянии, когда может диктовать. Если нет, то хорошо, он уйдет со второго места.

А человек, который придет, должен будет как минимум остаться на втором месте. Это будет его задача-минимум. Приходит, и ему за 8 туров надо остаться на втором месте.

Почему все эксперты говорят, что это расстрельная должность? Потому что надо остаться на втором месте.

Он так высоко поднял планку, что ее удержать очень сложно, а если он ее удержит, все скажут: Понятно, и Юрий Павлович ее бы удержал», — сказал Геркус в эфире YouTube-канала «Футбольный Биги».

После 22 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» идет на втором месте, набрав 41 очко. Действующее соглашение клуба и Семина истекает 31 мая. 0