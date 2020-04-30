Моуринью: Скучаю по миру, который был прежде

Главный тренеррассказал о своем отношении к приостановке сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

«Конечно, я скучаю по футболу. Однако, я хотел бы сказать, что больше скучаю по миру, который был прежде, как, наверное, и все остальные, просто футбол просто является частью моего мира.

Впрочем, нужно сохранять спокойствие, ведь сейчас идет битва, в которой мы все должны участвовать. Если мы доиграем сезон, это будет очень хорошо для всех, для АПЛ. Даже если мы будем играть при пустых трибунах, без зрителей вообще мы точно не останемся.

Миллионы людей будут смотреть матчи по ТВ. В день, когда мы выйдем на пустой стадион, он перестанет быть таким», — цитирует Моуринью Sky Sports. 0