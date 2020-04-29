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    Нигматуллин: Сезон в РПЛ нужно доиграть

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    Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил возможность возобновления чемпионата России, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

    Руслан Нигматуллин
    Руслан Нигматуллин

    «Вариант возобновления чемпионата, пусть и без зрителей, мне нравится гораздо больше. Он единственно приемлемый. Я с большим сожалением слушал о завершении голландского и бельгийского чемпионатов.

    Большая часть сезона позади. Хотя бы без зрителей, но его нужно доиграть, чтобы появился заслуженный чемпион. Для еврокубков на следующий год это тоже необходимо. Играя раз в три дня, восемь матчей можно провести за очень короткий период.

    Досрочное окончание чемпионата возможно, если на государственном уровне не разрешат массовые мероприятия. Это будет крахом чемпионата и большим разочарованием для команд, которые боролись за чемпионство.

    Европейским командам чаще всего дают месяц на сборы, у нас привыкли готовиться два с половиной месяца. Но все будут в одинаковой ситуации. Я думаю, что концовка этого сезона медленно выльется в начало следующего. Футболисты в игровом режиме будут набирать форму», — цитирует Нигматуллина «Комсомольская правда». 0

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