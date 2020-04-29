Тест Дибалы на коронавирус четвертый раз дал положительный результат

Нападающийв четвертый раз сдал положительный анализ на коронавирус, сообщает El Chiringuito.

21 марта Дибала написал в Twitter, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Позднее 26-летний аргентинец сообщил, что излечился от болезни, вызванной вирусом. В начале апреля девушка футболиста Ориана Сабатини в той же социальной сети рассказала об очередных положительных результатах тестов у нее и Дибалы.

Теперь нападающий теперь намерен пройти более интенсивное лечение, так как в мае «Ювентус» планирует начать подготовку к возможному возобновлению сезона.

Дибала выступает за «Ювентус» с лета 2015 года, куда он перешел из «Палермо». В составе туринского клуба нападающий провел 216 матчей и забил 91 мяч. 0