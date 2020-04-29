СМИ: Чемпионат Англии возобновят 13 июне

Ранее планировалось играть с 8 июня
globallookpress.com
Клубы уже получили уведомления об этом. Сезон возобновится, если правительство Великобритании одобрит это.
Ранее сообщалось, что при благоприятной эпидемиологической ситуации команды смогут начать тренировки в мае, а матчи будут проводить с 8 июня. Однако сейчас часть клубов АПЛ уверена, что возобновить чемпионат лучше с 13 июня.
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. 17 апреля клубы АПЛ провели встречу, на которой договорились доиграть оставшиеся матчи. 0