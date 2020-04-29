СМИ: Чемпионат Англии возобновят 13 июне

Возобновление сезона в чемпионате Англии запланировано на 13 июня, утверждает Mirror.

Клубы уже получили уведомления об этом. Сезон возобновится, если правительство Великобритании одобрит это.

Ранее сообщалось, что при благоприятной эпидемиологической ситуации команды смогут начать тренировки в мае, а матчи будут проводить с 8 июня. Однако сейчас часть клубов АПЛ уверена, что возобновить чемпионат лучше с 13 июня.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. 17 апреля клубы АПЛ провели встречу, на которой договорились доиграть оставшиеся матчи. 0