Серии А определила 14 июня как дедлайн возобновления игр

Клубы Серии А установили 14 июня как последнюю возможную дату возобновления игр для того, чтобы сезон был завершен, сообщает ANSA.

Как утверждает источник, если до до этой даты сезон не удастся возобновить, розыгрыш Серии А будет завершен досрочно.

Ранее премьер-министр страны Джузеппе Конте разрешил возобновление индивидуальных тренировок с 4 мая. Возобновление групповых занятий будет не раньше 18 мая.

Отметим, что большая часть клубов чемпионата Италии считает необходимым доиграть сезон. По информации прессы, против выступили «Торино», «Сампдория», «Фиорентина», «Удинезе», «Парма», СПАЛ, «Брешия» и «Болонья». 0