Гендиректор «Химок» выступил за досрочное завершение первенства ФНЛ

Генеральный директор «Химок»прокомментировал предложение о досрочном завершении первенства ФНЛ.

«Решение досрочно закончить чемпионат в этой ситуации выглядит рациональным вариантом. Все мы приложили очень много усилий в этом сезоне, хорошо поработали на зимних сборах, "Химки" вообще шагнули в полуфинал Кубка страны. Понятно, что такой успешный сезон хочется довести до конца.

Однако ФНЛ сложнее Премьер-лиги в некоторых аспектах — больше матчей до конца чемпионата, шире география и дольше перелеты. В такие сжатые сроки доиграть чемпионат практически невозможно: на футболистов упадет большая нагрузка, после которой велик риск травмироваться.

К тому же — для некоторых клубов лиги это будет сильный удар по бюджету, кто-то даже окажется на грани экономического краха. Также летом у многих футболистов заканчиваются контракты, поэтому многие будут вынуждены доигрывать чемпионат не в оптимальном составе.

По варианту с мини-турниром в 6 команд, это для кого-то плюс, а для кого-то минус. В любом случае, кто-то будет недоволен: кто-то еще не летал в Хабаровск, кто-то сыграл уже со всеми сильными соперниками, у кого-то лучше календарь, а у кого-то остались одни выезды в конце чемпионата. Поэтому как случилось, так случилось, надо всем это принять и готовиться к новому чемпионату. И вообще, все эти вопросы будут обсуждаться на общем собрании руководства ФНЛ, которое состоится 30 апреля», — приводит слова Иванова «Чемпионат». 0