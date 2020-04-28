КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кай ХаверцОткуда ажиотаж вокруг Хаверца
  • 07:00
    • СМИ: АПЛ возобновится 8 июня
  • 08:21
    • «Барселона» предложила «Аяксу» за Онану трех игроков
  • 00:15
    • Чемпионат Аргентины по футболу будет завершен досрочно
  • 16:01
    • В РПЛ и РФС представили варианты завершения сезона
  • 18:14
    • «Крылья Советов» оштрафуют голкипера за высказывания о власти
    Все новости спорта

    FourFourTwo назвал самых ненавистных людей в футболе

    Футбол Между тем
    Британских портал FourFourTwo назвал тридцатку самых ненавистных футбольных личностей в мире.

    Зепп Блаттер
    Зепп Блаттер

    Возглавил этот рейтинг бывший президент ФИФА Зепп Блаттер, который был отстранен от деятельности за коррупцию.

    Также в топ-3 вошли главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, славящийся острыми высказываниями, и немецкий вратарь Харальд Шумахер, который жестко сфолил на Патрике Баттистоне во время матча чемпионата мира-1982.

    Еще в этом списке нашлось место и одному россиянину — владельцу «Челси» Роману Абрамовичу.

    Полностью топ-30 издания выглядит следующим образом: 1. Зепп Блаттер. 2. Жозе Моуринью. 3. Харальд Шумахер. 4. Мишель Платини. 5. Ричард Киз (скандальный английский комментатор). 6. Криштиану Роналду. 7. Лучано Моджи. 8. Эль-Хаджи Диуф. 9. Пит Винкельман. 10. Джон Терри. 11. Бернар Тапи. 12. Карл Ойстон. 13. Диего Марадона. 14. Джоуи Бартон. 15. Кен Бэйтс. 16. Луис Суарес. 17. Майк Эшли. 18. Диегу Коста. 19. Эшли Коул. 20. Паоло Ди Канио. 21. Андони Гойкоэча. 22. Грэм Саунесс. 23. Ричард Скадамор. 24. Кевин Мускат. 25. Роман Абрамович. 26. Деннис Уайз. 27. Сильвио Берлускони. 28. Джо Киннеар. 29. Майк Дин. 30. Алекс Фергюсон. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • На карантине. Поющий Фирмино, танцующий Суарес и новая стрижка Роналду
  • Вчера в 01:38
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь»
  • 1.68
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли БАТЭ выйти в финал Кубка Беларуси?
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Как завершится ответная встреча «Шахтера» и «Динамо»?
  • «Шахтер» Солигорск — «Динамо» Брест. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • NiP возьмут реванш у ENCE?
  • Ninjas in Pyjamas — ENCE. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Филлип Коку Футбол Как поздний гол рушит мечты. О поединке между ПСВ и «Миланом» в сезоне 2004/2005Достаем очередной топовый матч из архивных полок Лиги чемпионов Вчера в 14:060
  • 08:03
    • FourFourTwo назвал самых ненавистных людей в футболе
  • 07:14
    • Сезон в АХЛ могут завершить досрочно
  • 07:46
    • Чемпионат Чехии по футболу будет возобновлен 25 мая
    Неймар Футбол На карантине. Поющий Фирмино, танцующий Суарес и новая стрижка РоналдуНаблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола проводят свой карантин Вчера в 01:380
  • Экспресс дня

  • Поведет ли «Тайвань Бир» в финальной серии?
  • 1.63
    •
  • 07:31
    • Стал известен еще один кандидат на пост наставника «Ньюкасла»
  • 01:59
    • Мессина: Евролиге будет сложно возобновить сезон
  • 01:51
    • Скопинцев: Хочу в Европу, но Финляндия и Польша отличаются от Германии и Франции
    Роберт Левандовски Футбол Все взгляды прикованы к Германии. Что ждет футбол?УЕФА озвучил планы по возобновлению сезона 26/04/2020 в 16:290
  • 16:18
    • Генсек РФС: Если чемпионат не возобновят, «Зенит» признаем чемпионом
  • 14:38
    • Гончаренко может покинуть ЦСКА
  • 14:28
    • Владелец «Лацио»: Согласен разыграть титул чемпиона с «Ювентусом» в одном матче
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.63
  • Ординар дня 28 апреля
  • Сегодня в 12:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Ninjas in Pyjamas — ENCE
  • Прочие
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия-Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие