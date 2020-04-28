FourFourTwo назвал самых ненавистных людей в футболе

Британских портал FourFourTwo назвал тридцатку самых ненавистных футбольных личностей в мире.

Возглавил этот рейтинг бывший президент ФИФА Зепп Блаттер, который был отстранен от деятельности за коррупцию.

Также в топ-3 вошли главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, славящийся острыми высказываниями, и немецкий вратарь Харальд Шумахер, который жестко сфолил на Патрике Баттистоне во время матча чемпионата мира-1982.

Еще в этом списке нашлось место и одному россиянину — владельцу «Челси» Роману Абрамовичу.

Полностью топ-30 издания выглядит следующим образом: 1. Зепп Блаттер. 2. Жозе Моуринью. 3. Харальд Шумахер. 4. Мишель Платини. 5. Ричард Киз (скандальный английский комментатор). 6. Криштиану Роналду. 7. Лучано Моджи. 8. Эль-Хаджи Диуф. 9. Пит Винкельман. 10. Джон Терри. 11. Бернар Тапи. 12. Карл Ойстон. 13. Диего Марадона. 14. Джоуи Бартон. 15. Кен Бэйтс. 16. Луис Суарес. 17. Майк Эшли. 18. Диегу Коста. 19. Эшли Коул. 20. Паоло Ди Канио. 21. Андони Гойкоэча. 22. Грэм Саунесс. 23. Ричард Скадамор. 24. Кевин Мускат. 25. Роман Абрамович. 26. Деннис Уайз. 27. Сильвио Берлускони. 28. Джо Киннеар. 29. Майк Дин. 30. Алекс Фергюсон. 0