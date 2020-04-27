Белоруссия остановит чемпионат, когда ситуация с коронавирусом станет критической

Пресс-секретарь Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ)рассказал, почему чемпионат страны не был приостановлен во время пандемии коронавируса.

«АБФФ решила продолжить чемпионат, исходя из анализа текущей ситуации.

Мы находимся в тесном контакте с Минздравом и Минспорта, которые предоставляют нам всю информацию о распространении вируса, и мы доверяем нашей системе здравоохранения», — цитирует Алейника DW.

По его словам, АБФФ держит руку на пульсе и в случае, если положение станет критическим, примет адекватные меры.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 017 766 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Зафиксировано 207 722 летальных исхода от инфекции, вылечились 894 464 человека. 0