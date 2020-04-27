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    Белоруссия остановит чемпионат, когда ситуация с коронавирусом станет критической

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    Пресс-секретарь Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) Александр Алейник рассказал, почему чемпионат страны не был приостановлен во время пандемии коронавируса.

    Чемпионат Белоруссии пока не остановлен
    Чемпионат Белоруссии пока не остановлен

    «АБФФ решила продолжить чемпионат, исходя из анализа текущей ситуации.

    Мы находимся в тесном контакте с Минздравом и Минспорта, которые предоставляют нам всю информацию о распространении вируса, и мы доверяем нашей системе здравоохранения», — цитирует Алейника DW.

    По его словам, АБФФ держит руку на пульсе и в случае, если положение станет критическим, примет адекватные меры.

    По последним данным, в мире зарегистрировано 3 017 766 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

    Зафиксировано 207 722 летальных исхода от инфекции, вылечились 894 464 человека. 0

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