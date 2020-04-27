Руководство английской Премьер-лиги может разрешить футбольным клубам делать по пять замен за матч после возобновления сезона, сообщает The Sun.

В АПЛ разрешат делать по пять замен при доигровке сезона globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

По информации издания, это связано с опасением некоторых команд, что из-за напряженного графика футболисты будут более подвержены травмам. Отмечается, что это временная мера, предложенная ФИФА.

Источник уточняет, что речь идет не о возможности выпускать пяти новых игроков в течение матча, а о пяти заменах в целом (с учетом обратных). Таким образом, на поле в составе одной команды по-прежнему сможет появиться не более 14 игроков за встречу.

Напомним, сезон АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса 13 марта. Матчи турнира отложены на неопределенный срок. 0