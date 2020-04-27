В АПЛ разрешат делать по пять замен при доигровке сезона
globallookpress.com
По информации издания, это связано с опасением некоторых команд, что из-за напряженного графика футболисты будут более подвержены травмам. Отмечается, что это временная мера, предложенная ФИФА.
Источник уточняет, что речь идет не о возможности выпускать пяти новых игроков в течение матча, а о пяти заменах в целом (с учетом обратных). Таким образом, на поле в составе одной команды по-прежнему сможет появиться не более 14 игроков за встречу.
Напомним, сезон АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса 13 марта. Матчи турнира отложены на неопределенный срок. 0