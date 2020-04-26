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    Клубы Серии А планируют вернуться к тренировкам 18-го мая

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    Правительство Италии приняло решение с 4 мая ослабить чрезвычайные меры, введенные в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

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    Об этом на пресс-конференции рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

    На рабочие места вернутся сотрудники многих предприятий, можно будет путешествовать внутри своих регионов, но при этом по-прежнему будут требовать соблюдать социальную дистанцию.

    В этой связи футбольные клубы собираются возобновить индивидуальные тренировки с 4 мая, а с 18 мая они надеются получить разрешение проводить обычные групповые занятия.

    Футболисты будут регулярно сдавать тесты на коронавирус, а в случае выявления заражения спортсмен будет изолирован, сообщает Football Italia.

    Напомним, что чемпионат Италии был приостановлен 10 марта после 26 туров. 0

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