Клубы Серии А планируют вернуться к тренировкам 18-го мая

Об этом на пресс-конференции рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
На рабочие места вернутся сотрудники многих предприятий, можно будет путешествовать внутри своих регионов, но при этом по-прежнему будут требовать соблюдать социальную дистанцию.
В этой связи футбольные клубы собираются возобновить индивидуальные тренировки с 4 мая, а с 18 мая они надеются получить разрешение проводить обычные групповые занятия.
Футболисты будут регулярно сдавать тесты на коронавирус, а в случае выявления заражения спортсмен будет изолирован, сообщает Football Italia.
Напомним, что чемпионат Италии был приостановлен 10 марта после 26 туров. 0