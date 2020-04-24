«Смолевичи» — «Динамо» Минск: счет 1:3, обзор голов

В шестом туре белорусской Высшей лиги минскоеобыграло на выездесо счетом 1:3.

Гостей вперед вывел Иван Бахар. Затем дважды подряд отличился Евгений Шикавка. Гол престижа у хозяев забил словенский легионер Миха Горопевшек.

«Динамо» поднялось на шестое место благодаря двум победам подряд. «Смолевичи» не одержали ни одной победы и занимают предпоследнее место в лиге.

В седьмом туре чемпионата «Динамо» сыграет дома со «Слуцком», а «Смолевичи» поедут в гости к «Энергетику-БГУ».