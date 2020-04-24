«Смолевичи» — «Динамо» Минск: счет 1:3, обзор голов

Вторая победа для минского коллектива подряд
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Гостей вперед вывел Иван Бахар. Затем дважды подряд отличился Евгений Шикавка. Гол престижа у хозяев забил словенский легионер Миха Горопевшек.
«Динамо» поднялось на шестое место благодаря двум победам подряд. «Смолевичи» не одержали ни одной победы и занимают предпоследнее место в лиге.
В седьмом туре чемпионата «Динамо» сыграет дома со «Слуцком», а «Смолевичи» поедут в гости к «Энергетику-БГУ».
Высшая лига. 6 тур
«Смолевичи» — «Динамо» Минск — 1:3
Голы: 0:1 — 7 Бахар, 0:2 — 40, пенальти Шикавка, 0:3 — 70 Шикавка, 1:3 — 72, автогол Горопевшек«Смолевичи»: Фильцов, Жевнеров, Алибеков, Бондаренко (Александрович, 66), Барсуков, Джигеро (Турик, 84), Котов, Макаров, Бутаревич, По, Мухамедов (Верас, 46)«Динамо» Минск: Плотников, Шитов, Риос, Бручич, Динга, Горопевшек, Олехнович, Павловски (Козлов, 73), Климович, Бахар (Вергейчик, 90), Шикавка (Данило, 81)Предупреждения: Климович (20), Жевнеров (35), Бондаренко (59), Макаров (78), Козлов (90)