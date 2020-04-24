КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Коста и Антонио Конте«Я начальник, ты — дурак». Семь игроков, выгнанных из своих клубов
  • 20:50
    • Минское «Динамо» обыграло на выезде «Смолевичи»
  • 20:10
    • В Голландии объявили о досрочном завершении сезона
  • 19:00
    • «Арсенал» готов продать Обамеянга
  • 18:29
    • Аршавин: Конечно, я за то, чтобы сезон доиграть
  • 16:51
    • ФИФА выделит 150 миллионов долларов национальным федерациям
    Все новости спорта

    Минское «Динамо» обыграло на выезде «Смолевичи»

    «Смолевичи» — «Динамо» Минск: счет 1:3, обзор голов

    Футбол Высшая лига Белоруссии Футбол Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии
    В шестом туре белорусской Высшей лиги минское «Динамо» обыграло на выезде «Смолевичи» со счетом 1:3.

    Вторая победа для минского коллектива подряд
    Вторая победа для минского коллектива подряд

    Гостей вперед вывел Иван Бахар. Затем дважды подряд отличился Евгений Шикавка. Гол престижа у хозяев забил словенский легионер Миха Горопевшек.

    «Динамо» поднялось на шестое место благодаря двум победам подряд. «Смолевичи» не одержали ни одной победы и занимают предпоследнее место в лиге.

    В седьмом туре чемпионата «Динамо» сыграет дома со «Слуцком», а «Смолевичи» поедут в гости к «Энергетику-БГУ».

    Высшая лига. 6 тур
    «Смолевичи» — «Динамо» Минск — 1:3
    Голы: 0:1 — 7 Бахар, 0:2 — 40, пенальти Шикавка, 0:3 — 70 Шикавка, 1:3 — 72, автогол Горопевшек«Смолевичи»: Фильцов, Жевнеров, Алибеков, Бондаренко (Александрович, 66), Барсуков, Джигеро (Турик, 84), Котов, Макаров, Бутаревич, По, Мухамедов (Верас, 46)«Динамо» Минск: Плотников, Шитов, Риос, Бручич, Динга, Горопевшек, Олехнович, Павловски (Козлов, 73), Климович, Бахар (Вергейчик, 90), Шикавка (Данило, 81)Предупреждения: Климович (20), Жевнеров (35), Бондаренко (59), Макаров (78), Козлов (90)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Лацио» получил уникальный шанс на чемпионство
  • Вчера в 06:12
    •
  • Прогноз
  • «Неман» — «Энергетик-БГУ»
  • 1.70
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Смолевичи» и минское «Динамо» выдадут игру с забитыми мячами?
  • «Смолевичи» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • «Неман» продолжит удачно играть с «Энергетиком»?
  • «Неман» — «Энергетик-БГУ». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Увезет ли БАТЭ победу из Городеи?
  • «Городея» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Марсело Бьелса Игры Руководство по Football Manager. Лучшие схемы и тактики, которые стоит попробоватьИнформация о том, как использовать схемы и тактики, чтобы добиться лучших результатов в популярной игре Вчера в 15:500
  • 19:28
    • Коутиньо перенес операцию на лодыжке
  • 18:18
    • «Барселона» предложит «Тоттенхэму» двух футболистов за Ндомбеле
  • 17:27
    • Сын Зидана будет выступать за сборную Алжира
    Маттейс де Лигт Игры FIFA 20. Сборная молодых талантов, которых стоит купить в режиме карьерыКилиан Мбаппе, Маттейс де Лигт и другие топ-таланты в FIFA 20 Вчера в 15:590
  • Экспресс дня

  • Улучшит ли БАТЭ свои позиции?
  • 3.53
    •
  • 20:20
    • «Утрехт» лишили Лиги Европы. Клуб подаст в суд на футбольный союз Нидерландов
  • 19:40
    • «Сент-Этьен» продлил контракт с молодым хавбеком Камара
  • 19:22
    • ПСЖ планирует продать Эрреру
    Симоне Индзаги Футбол «Лацио» получил уникальный шанс на чемпионствоСмогут ли римляне завоевать скудетто? Вчера в 06:120
  • 12:04
    • «Ролан Гаррос» вновь перенесен из-за коронавируса
  • 11:15
    • FourFourTwo назвал лучшего футболиста за последние 25 лет
  • 17:43
    • Жена Каррагера заразилась коронавирусом
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Прогноз на матч Неман — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.68
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Худжанд — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Файзканд — Истаравшан
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Истиклол — Куктош
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ашхабад — Небитчи
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Городея — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.53
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Завтра в 19:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • 30/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие