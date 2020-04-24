Парфенову неприятно слушать о «зажравшихся футболистах»

Главный тренер «Урала»высказался на тему того, как в России относятся к футболистам.

«Внутри команды есть разговоры о том, что клуб не снизил зарплаты. Но это, опять же, внутренние дела клуба. Думаю, президент клуба Григорий Викторович Иванов сам все объяснит, если вы его спросите.

Мы понимаем ситуацию, сокращение зарплат в это тяжелое время будет во благо команды. И если эти деньги пойдут на помощь врачам, простым работникам клуба, то даже лишних вопросов быть не может.

Такие вещи, как помощь нуждающимся, должны быть непубличными. Я не всегда понимаю такие моменты, которые делают показательно. Если помощь происходит, она происходит без лишних разговоров.

Ну, конечно, у нас в стране футболисты при любых раскладах зажравшиеся. Такие слова неприятно слушать. Я не из тех людей, кто считает чужие деньги, и никого не собираюсь защищать.

Но у нас достаточно профессий, где люди зарабатывают прилично», — приводит слова Парфенова «Р-Спорт». 0