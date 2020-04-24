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    Парфенову неприятно слушать о «зажравшихся футболистах»

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    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов высказался на тему того, как в России относятся к футболистам.

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    «Внутри команды есть разговоры о том, что клуб не снизил зарплаты. Но это, опять же, внутренние дела клуба. Думаю, президент клуба Григорий Викторович Иванов сам все объяснит, если вы его спросите.

    Мы понимаем ситуацию, сокращение зарплат в это тяжелое время будет во благо команды. И если эти деньги пойдут на помощь врачам, простым работникам клуба, то даже лишних вопросов быть не может.

    Такие вещи, как помощь нуждающимся, должны быть непубличными. Я не всегда понимаю такие моменты, которые делают показательно. Если помощь происходит, она происходит без лишних разговоров.

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    • Ну, конечно, у нас в стране футболисты при любых раскладах зажравшиеся. Такие слова неприятно слушать. Я не из тех людей, кто считает чужие деньги, и никого не собираюсь защищать.

    Но у нас достаточно профессий, где люди зарабатывают прилично», — приводит слова Парфенова «Р-Спорт». 0

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