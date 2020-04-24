Парфенов: Для футболистов играть без зрителей — это пытка

Главный тренер екатеринбургскоговысказался о проведении остатка чемпионата России без зрителей.

«Скажут играть при закрытых трибунах, будем играть. Только любой скажет, что это мука для футболистов. И, опять же, даже в таком случае минимум 300-400 человек — обслуживающий персонал, судьи, телевидение, журналисты, охрана — будут работать на матче. Плюс команды будут летать на самолетах, посещать аэропорты. В идеале же, конечно, играть со зрителями.

Немного непонятна фраза, что о старте объявят за три недели до возобновления чемпионата. У нас, как и у многих других клубов, иностранные игроки находятся за пределами России. И как мы их вернем сюда, на ракете или на чем? Мне как тренеру хочется быстрее возобновить чемпионат, мы все видим непростую ситуацию из-за коронавируса, и никто не знает, насколько конкретны даты от лиги», — цитирует Парфенова «Р-Спорт».

Напомним, футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. 0