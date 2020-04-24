КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марсело БьелсаРуководство по Football Manager. Лучшие схемы и тактики, которые стоит попробовать
  • 12:04
    • «Ролан Гаррос» вновь перенесен из-за коронавируса
  • 11:15
    • FourFourTwo назвал лучшего футболиста за последние 25 лет
  • 07:00
    • Футболист «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса
  • 23:55
    • Джикия: Конечно же, стыдно за 8-е место! Никто в команде не доволен
  • 19:34
    • Бышовец: Какой Дзюба? Он уже едет с базара. Джикия — наше будущее
    Все новости спорта

    Парфенов: Для футболистов играть без зрителей — это пытка

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол России РПЛ Урал Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов высказался о проведении остатка чемпионата России без зрителей.

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    «Скажут играть при закрытых трибунах, будем играть. Только любой скажет, что это мука для футболистов. И, опять же, даже в таком случае минимум 300-400 человек — обслуживающий персонал, судьи, телевидение, журналисты, охрана — будут работать на матче. Плюс команды будут летать на самолетах, посещать аэропорты. В идеале же, конечно, играть со зрителями.

    Немного непонятна фраза, что о старте объявят за три недели до возобновления чемпионата. У нас, как и у многих других клубов, иностранные игроки находятся за пределами России. И как мы их вернем сюда, на ракете или на чем? Мне как тренеру хочется быстрее возобновить чемпионат, мы все видим непростую ситуацию из-за коронавируса, и никто не знает, насколько конкретны даты от лиги», — цитирует Парфенова «Р-Спорт».

    Напомним, футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Матч на «Энфилде» мог стать причиной распространения коронавируса
  • 21/04/2020 в 23:40
    •
  • Прогноз
  • «Смолевичи» — «Динамо» Минск
  • 1.55
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Смолевичи» и минское «Динамо» выдадут игру с забитыми мячами?
  • «Смолевичи» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • «Неман» продолжит удачно играть с «Энергетиком»?
  • «Неман» — «Энергетик-БГУ». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Увезет ли БАТЭ победу из Городеи?
  • «Городея» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Интер» — «Милан». Лига чемпионов 2002/2003 Футбол Статусно, а потому и не результативно. О миланском дерби в 1/2 Лиги чемпионов сезона 2002/2003О матче между «Интером» и «Миланом» на «Джузеппе Меацца» Вчера в 14:530
  • 08:53
    • Завершение Серии А отложили на 2 августа
  • 07:47
    • Экс-наставник «Рубина» может возглавить киевское «Динамо»
  • 12:37
    • Парфенов: Для футболистов играть без зрителей — это пытка
    Симоне Индзаги Футбол «Лацио» получил уникальный шанс на чемпионствоСмогут ли римляне завоевать скудетто? Вчера в 06:120
  • Экспресс дня

  • Улучшит ли БАТЭ свои позиции?
  • 3.53
    •
  • 12:20
    • Джикия назвал самого сложного соперника в РПЛ
  • 11:48
    • Адама Траоре интересен двум топ-клубам
  • 11:31
    • Йиранек: Крал мог бы заиграть практически в любой топ-лиге
    Зинедин Зидан Футбол Карантин — шанс для «Реала». Команду Зидана ждет очередная перестройка?Мадридцы уже планируют новые трансферы, которые должны помочь команде вернуться на прежний уровень 22/04/2020 в 14:150
  • 09:57
    • МЛС продлила запрет на тренировки до 15 мая
  • 09:41
    • В Испании будут играть при пустых трибунах до 2021 года
  • 09:24
    • Чемпионат Румынии могут доиграть в Турции
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч Смолевичи — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Неман — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.68
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Худжанд — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Файзканд — Истаравшан
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Истиклол — Куктош
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ашхабад — Небитчи
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Городея — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.53
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Завтра в 19:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • 30/04/2020 в 23:59
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие