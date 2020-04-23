В Швейцарии могут в мае возобновить чемпионат

Швейцарская футбольная Суперлига может возобновить игры чемпионата в мая.

Лига при содействии экспертов в области здравоохранения разработала документ, согласно которому хочет получить разрешение на возобновление матчей в следующем месяце, хотя и без зрителей на трибунах.

Напомним, что первенство было прервано еще в феврале из-за пандемии коронавируса.

«Нам нужно возобновить чемпионат, хотя бы при пустых трибунах, как можно скорее. Это единственный способ спасти профессиональный футбол в стране», — говорится в заявлении швейцарской лиги.

Отметим, что о возобновлении чемпионатов уже объявили в Польше, Швеции и Фарерских островах. 0