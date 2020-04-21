Клубы РПЛ проведут видеоконференцию с РФС по вопросу возобновления сезона

Генеральный секретарь Российского футбольного союзасообщил, что в следующий понедельник состоится видеоконференция с участием клубов РПЛ и РФС, в ходе которой будет обсуждаться вопрос завершения чемпионата.

«В четверг состоится Исполком УЕФА, на котором могут быть приняты решения по ряду вопросов, обсуждавшихся сегодня. В понедельник пройдет видеоконференция клубов РПЛ, планируем принять в ней участие и вместе с клубами обсудить завершение чемпионата», — цитирует Алаева официальный сайт РФС.

«Также параллельно будем вести консультации с нашими властями. Конечно, пока сложно прогнозировать как именно будет развиваться ситуация в дальнейшем, но мы должны дать ориентиры нашим клубам, чтобы они смогли подготовиться к возобновлению игр», — добавил генсек.

Напомним, РПЛ была остановлена 17 марта. 0