Клубы РПЛ проведут видеоконференцию с РФС по вопросу возобновления сезона

«В четверг состоится Исполком УЕФА, на котором могут быть приняты решения по ряду вопросов, обсуждавшихся сегодня. В понедельник пройдет видеоконференция клубов РПЛ, планируем принять в ней участие и вместе с клубами обсудить завершение чемпионата», — цитирует Алаева официальный сайт РФС.
«Также параллельно будем вести консультации с нашими властями. Конечно, пока сложно прогнозировать как именно будет развиваться ситуация в дальнейшем, но мы должны дать ориентиры нашим клубам, чтобы они смогли подготовиться к возобновлению игр», — добавил генсек.
Напомним, РПЛ была остановлена 17 марта. 0