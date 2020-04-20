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    Федун: Затраты на 1 матч без зрителей — 15-20 млн рублей, а доходы — ноль

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    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что он отрицательно относится к идее проведения матчей чемпионата России при пустых трибунах.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    «Мое отношение к такому варианту? Так... Как бы лучше сформулировать... Это не очень разумное решение.

    Какой смысл играть без зрителей? Футбол без болельщиков мёртв. В Европе другая картина. Там гигантский телевизионный контракт.

    Наш телевизионный контракт — оскорбительно маленький. Фактически никакой, если разделить на все клубы!

    И потом если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе (но это уже совсем...), то организация матча обойдётся нам в 15-20 млн рублей.

    Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков — ноль. Вот и считайте сами.

    Хотелось бы верить, что РПЛ возобновится с середины июня по середину июля. Надеюсь, закончится это безумие, которое сейчас происходит, и мы всё-таки сможем победить коронавирус», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс». 0

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