Касильяс около месяца после инфаркта боялся ходить и спать

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испаниирассказал, как на него повлиял перенесенный инфаркт.

Инцидент произошел 1 мая 2019 года, когда испанец выступал за «Порту».

«С тех пор кое-что изменилось, в основном в моей голове. Я начал больше ценить отдельные моменты. Иногда мы не ценим то, что у нас есть, не верим, что можем сделать многих людей счастливыми. И теперь это изменилось.

Возвращение на поле? Нужно быть реалистом. Самое главное — это здоровье. После инфаркта я переживал около месяца, боялся ходить, спать, предпринимать какие-то физические усилия. Это было нереально.

Но сейчас я чувствую себя хорошо. Принимаю много лекарств, которые позволяют мне себя так ощущать. Думаю, только врачи могут сказать, что мне следует делать, а чего не следует», — приводит слова Касильяса Marca. 0