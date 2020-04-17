В ФНЛ 30 апреля обсудят возобновление сезона

Президент ФНЛсообщил, что 30 апреля лига рассмотрит возможность возобновления сезона.

«Было принято общее решение вернуться к обсуждению возможных дат проведения оставшихся матчей Олимп-ФНЛ 30 апреля. Потому что к тому времени у нас, надеюсь, будет больше информации как об эпидемиологической ситуации в каждом из регионов, представленных клубами ФНЛ, так и о сроках снятия ограничений на работу различных организаций и проведение мероприятий.

Считаю, что по итогам следующего общения мы должны будем выработать четко сформулированные предложения, с которыми можно обратиться к РФС. Хочу также отметить: озвученная ранее позиция, что первенство 2019/20 должно быть доиграно, остается неизменной.

Несмотря на то, что тренировочный процесс сейчас остановлен у всех, жизнь в клубах не замерла. Все находятся в процессе выработки решений по смягчению негативного влияния сложившейся ситуации.

Как мы уже сообщали, некоторые клубы уже заключили внутренние соглашения о снижении зарплат на время паузы — это "Балтика", "Торпедо", "Ротор" и "Авангард". Все остальные пока считают возможным обойтись без таких мер, но действуют в других направлениях.

Стоит признать, что по сравнению с нашей первой такой конференцией оптимизма поубавилось. Но это связано в первую очередь с тем, что пока мы все находимся в состоянии неопределенности относительно сроков завершения паузы. Не сомневаюсь, что когда появится конкретика, мы достаточно быстро сможем сформировать приемлемый календарь как для завершения текущего сезона, так и для предстоящего», — приводятся слова Ефремова на официальном сайте ФНЛ.

Из-за пандемии коронавируса сезон в первом дивизионе приостановлен до 31 мая. 0