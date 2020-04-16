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    Форварду «Реала» грозит тюремный срок за нарушение карантина

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    Полиция выдвинула обвинения нападающему «Реала» Луке Йовичу за нарушение карантина в Сербии.

    Лука Йович
    Лука Йович

    Сербский нападающий мадридского клуба был замечен на улице Белграда до истечения 14 дней с момента возвращения из Испании.

    Объявленный в Сербии карантин предусматривает обязательную двухнедельную самоизоляцию для граждан, прибывших в страну из-за границы.

  • Форвард «Реала» Йович извинился за нарушение карантина
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    • Как сообщает сербское издание Informer, Йовичу было выдвинуто обвинение по статье 248 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 месяцев до 3 лет. Минимальный штраф составляет 1275 евро.

    Адвокаты футболиста настаивают на том, что у Йовича при себе имелась справка из «Реала» о том, что он сдал два теста на коронавирус — и оба были отрицательными.

    Тем не менее, это вряд ли будет считаться смягчающим обстоятельством, так как по прилете в Белград нападающий подписал бумагу с обязательствами соблюдать карантин.

    Напомним, что ранее нападающий сборной Сербии Александар Прийович был наказан за нарушение карантина тремя месяцами домашнего ареста.

    В нынешнем сезоне Йович в 17 матчах за «Реал» забил один гол. И это после 27 мячей в 48 играх за «Айнтрахт»-2018/19. 0

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