Форвард «Реала» Йович извинился за нарушение карантина

Сербский нападающийизвинился перед болельщиками за нарушение правил карантина.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Йович разозлил болельщиков Сербии решением вернуться в страну, проигнорировав необходимость двухнедельного карантина в Мадриде из-за ситуации с коронавирусом.

«Прежде всего, я думаю, неправильно, что я сейчас являюсь главной темой для обсуждения в эти дни, и люди больше говорят обо мне, а не о главных героях этого кризиса — врачах и медицинских работников. Когда я был в Испании, мой результат теста на коронавирус был отрицательным. Я решил поехать в Сербию, чтобы быть рядом с семьей. В Сербии я прошел тест еще раз и снова получил отрицательный результат.

Жаль, что некоторые люди непрофессионально сделали свое дело и не дали мне точных инструкций, как действовать в самоизоляции. В Испании было можно выйти в аптеку и супермаркет. Хочу извиниться перед всеми», — написал Йович в Instagram.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более девяти тысяч человек. 0