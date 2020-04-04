Форварду сборной Сербии дали 3 месяца домашнего ареста за нарушение карантина

Нападающий сборной Сербии Александар Прийович наказан за нарушение карантина, сообщает Kurir.rs

Футболиста «Аль-Иттихада» взяли под стражу, поскольку он находился в кафе отеля «Краун Плаза» в компании друзей и нарушил запрет на собрания в общественных местах и комендантский час.

Прийович признал вину. Суд приговорил игрока к трем месяцам домашнего ареста.

В марте в Сербии введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Комендантский час действует с 17.00 до 5.00.

Ранее условия самоизоляции нарушил сербский нападающий «Реала» Лука Йович, в результате чего руководство страны пригрозило ему тюремным заключением. 0