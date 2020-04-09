Бельгийский «Стандард» может потерять профессиональный статус

Один из самых титулованных футбольных клубов Бельгии, десятикратный чемпион страны льежскийрискует лишиться профессионального статуса, сообщает lecho.be.

Комиссия по лицензированию Федерации футбола Бельгии усомнилась в финансовой стабильности «Стандарда», поскольку клуб не смог предоставить подтверждение о выплате бонусов восьми своим футболистам за февраль 2020 года на общую сумму более миллиона евро.

Теперь «Стандарду» грозит банкротство или продолжение выступлений в любительских лигах Бельгии.

Также не прошли лицензирование «Мускрон», «Остенде», «Локерен», «Руселар», «Эксельсиор» и «Ломмель». Все они намерены подать апелляции. 0