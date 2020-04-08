Мане: Жизнь людей важнее титула «Ливерпуля»

Возможную остановку сезона впрокомментировал вингер

«Я хочу выигрывать матчи и получить титул. Это то, что пришлось бы мне по душе. Но в нынешней ситуации, я приму любое решение властей.

Жизнь людей важнее титула "Ливерпуля". Миллионам жителей земли сейчас очень сложно. Кто-то потерял членов своих семей, и это ужасно.

Что касается меня, то титул — это моя мечта, и я хочу выиграть его в этому году. Если нет, то я пойму, ведь это часть жизни. Надеюсь, что нам удастся победить в следующем сезоне», — цитирует Мане Talksport. 0