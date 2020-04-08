Госпитализирован лучший бомбардир в истории чемпионатов Англии по футболу

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и лучший бомбардир в истории чемпионатов Англии по футболубыл госпитализирован, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Причина госпитализации 80-летнего Гривза на данный момент не афишируется. Однако отмечается, что ситуация не связана с коронавирусом.

С 2015 года бывший футболист имеет проблемы со здоровьем и передвигается в инвалидной коляске. Он дважды перенес инсульт.

Большую часть карьеры нападающий провел в «Тоттенхэме» (1961-1970), став лучшим бомбардиром в истории клуба — 268 голов. Также Гривз удерживает рекорд чемпионатов Англии по количеству забитых мячей (357). В составе сборной страны форвард стал чемпионом мира и бронзовым призером чемпионата Европы. 0