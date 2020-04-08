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    Госпитализирован лучший бомбардир в истории чемпионатов Англии по футболу

    Футбол Футбол Англии Тоттенхэм Сборная Англии
    Бывший нападающий «Тоттенхэма» и лучший бомбардир в истории чемпионатов Англии по футболу Джимми Гривз был госпитализирован, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

    Джимми Гривз
    Джимми Гривз

    Причина госпитализации 80-летнего Гривза на данный момент не афишируется. Однако отмечается, что ситуация не связана с коронавирусом.

    С 2015 года бывший футболист имеет проблемы со здоровьем и передвигается в инвалидной коляске. Он дважды перенес инсульт.

    Большую часть карьеры нападающий провел в «Тоттенхэме» (1961-1970), став лучшим бомбардиром в истории клуба — 268 голов. Также Гривз удерживает рекорд чемпионатов Англии по количеству забитых мячей (357). В составе сборной страны форвард стал чемпионом мира и бронзовым призером чемпионата Европы. 0

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