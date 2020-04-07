Тебас: Уход Месси из Ла Лиги не станет трагедией

Президент Ла Лигипрокомментировал слухи о возможном трансфере форварда «Барселоны»в «Интер».

«Я не думаю, что приход Месси в Серию А может решить их проблемы с долгами и высокими денежными сборами.

Цифры Cерии А подчеркивают их экономические проблемы, которые, безусловно, Месси не решит.

Я бы хотел, чтобы Месси остался здесь [в Ла Лиге], но если он уйдет, это не будет трагедией.

Говорили, что без Криштиану Роналду Ла Лига потеряет много денег, но вместо этого мы только зарабатываем.

Наличие игроков помогает, но они не являются неотъемлемой частью чемпионата», — сказал Тебас Goal. 0