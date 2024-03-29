«Кардифф Сити» сыграет на своем поле против «Сандерленда» в 39-м туре Чемпионшипа. Матч пройдет 29 марта, начало — в 18:00 мск. «Кардифф Сити» — «Сандерленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кардифф Сити»

Турнирное положение: «Кардифф Сити» занимает 11-е место, имея в своем активе 53 очка после 38 туров.

Последние матчи: перед паузой на матчи сборных валлийский клуб проиграл на выезде «Суонси Сити» (0:2).

Но перед этим «Кардифф» одержал четыре победы подряд, благодаря чему и закрепился в середине таблицы.

Не сыграют: Марк Макгиннесс и Джек Алник. Все остальные готовы принять участие в предстоящей игре.

Состояние команды: уже сейчас можно утверждать, что март получился удачным месяцем для «Кардиффа». Вылет из Чемпионшипа команде Эрола Булута теперь точно не грозит, но и на что-то большее она вряд ли может рассчитывать — это типичный середняк.

Все прогнозы на АПЛ

Отдельно стоит отметить, что «Кардифф» в 19-ти предыдущих матчах на своем поле одержал девять побед и потерпел семь поражений. То есть ничья здесь фиксировалась очень редко.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Сандерленд» находится на 12-й строчке, набрав 48 очков в 38 матчах.

Последние матчи: две недели назад «черные коты» сыграли вничью с «Куинз Парк Рейнджерс» (0:0).

Но перед этим был самый настоящий кошмар — «Сандерленд» потерпел шесть поражений подряд. В итоге в ситуацию пришлось вмешиваться руководству: после увольнения Майкла Била команду до конца сезона возглавил Майк Доддс. Правда, лучше все равно не стало.

Не сыграют: Деннис Киркин, Найл Хаггинс, Назарий Русин, Аджибола Алисе, Патрик Робертс, Джек Кларк и Йенсон Селт.

Состояние команды: «Сандерленду» очень нужна была эта пауза, чтобы прийти в себя. Есть подозрение, что предыдущий тренерский штаб не смог подготовить команду к заключительному отрезку сезона, прежде всего, в функциональном плане. Из-за этого болельщикам «Сандерленда» придется ждать возвращения в АПЛ еще как минимум один сезон.

Статистика для ставок

«Кардифф Сити» пропустил лишь четыре мяча в шести предыдущих матчах

«Кардифф Сити» набрал 10 оков в четырех недавних матчах на своем поле

«Сандерленд» набрал лишь одно очко в шести предыдущих матчах Чемпионшипа на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Кардифф Сити» в этом матче можно поставить за 2.54, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу «Сандерленда» — за 2.85.

Прогноз: в первом круге «Кардифф» выиграл на поле «Сандерленда» со счетом 1:0. Учитывая проблемы соперника, вполне логично предположить, что в предстоящем матче валлийцы могут выиграть с разницей в несколько мячей. «Сандерленд» явно поплыл, у команды просто не осталось силы на самую важную часть сезона.

Рекомендуемая ставка: победа «Кардифф Сити» за 2.54.