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    «Кардифф Сити» продлит ужасную серию «Сандерленда»?

    «Кардифф Сити» — «Сандерленд». Ставка (к. 2.54) и прогноз на Чемпионшип 29 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф Сити» — «Сандерленд»
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    «Кардифф Сити» набрал 10 оков в четырех недавних матчах на своем поле
    «Кардифф Сити» сыграет на своем поле против «Сандерленда» в 39-м туре Чемпионшипа. Матч пройдет 29 марта, начало — в 18:00 мск. «Кардифф Сити» — «Сандерленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Кардифф Сити»

    Турнирное положение: «Кардифф Сити» занимает 11-е место, имея в своем активе 53 очка после 38 туров.

    Последние матчи: перед паузой на матчи сборных валлийский клуб проиграл на выезде «Суонси Сити» (0:2).

    Но перед этим «Кардифф» одержал четыре победы подряд, благодаря чему и закрепился в середине таблицы.

    Не сыграют: Марк Макгиннесс и Джек Алник. Все остальные готовы принять участие в предстоящей игре.

    Состояние команды: уже сейчас можно утверждать, что март получился удачным месяцем для «Кардиффа». Вылет из Чемпионшипа команде Эрола Булута теперь точно не грозит, но и на что-то большее она вряд ли может рассчитывать — это типичный середняк.

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    Отдельно стоит отметить, что «Кардифф» в 19-ти предыдущих матчах на своем поле одержал девять побед и потерпел семь поражений. То есть ничья здесь фиксировалась очень редко.

    «Сандерленд»

    Турнирное положение: «Сандерленд» находится на 12-й строчке, набрав 48 очков в 38 матчах.

    Последние матчи: две недели назад «черные коты» сыграли вничью с «Куинз Парк Рейнджерс» (0:0).

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    • Но перед этим был самый настоящий кошмар — «Сандерленд» потерпел шесть поражений подряд. В итоге в ситуацию пришлось вмешиваться руководству: после увольнения Майкла Била команду до конца сезона возглавил Майк Доддс. Правда, лучше все равно не стало.

    Не сыграют: Деннис Киркин, Найл Хаггинс, Назарий Русин, Аджибола Алисе, Патрик Робертс, Джек Кларк и Йенсон Селт.

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    Состояние команды: «Сандерленду» очень нужна была эта пауза, чтобы прийти в себя. Есть подозрение, что предыдущий тренерский штаб не смог подготовить команду к заключительному отрезку сезона, прежде всего, в функциональном плане. Из-за этого болельщикам «Сандерленда» придется ждать возвращения в АПЛ еще как минимум один сезон.

    Статистика для ставок

    • «Кардифф Сити» пропустил лишь четыре мяча в шести предыдущих матчах

    • «Кардифф Сити» набрал 10 оков в четырех недавних матчах на своем поле

    • «Сандерленд» набрал лишь одно очко в шести предыдущих матчах Чемпионшипа на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Кардифф Сити» в этом матче можно поставить за 2.54, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу «Сандерленда» — за 2.85.

    Прогноз: в первом круге «Кардифф» выиграл на поле «Сандерленда» со счетом 1:0. Учитывая проблемы соперника, вполне логично предположить, что в предстоящем матче валлийцы могут выиграть с разницей в несколько мячей. «Сандерленд» явно поплыл, у команды просто не осталось силы на самую важную часть сезона.

    Рекомендуемая ставка: победа «Кардифф Сити» за 2.54.

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    Ставка и прогноз на матч «Кардифф Сити» — «Сандерленд» с коэффициентом 2.54. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на футбол. «Кардифф Сити» продлит ужасную серию «Сандерленда»?
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