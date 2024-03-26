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    5 громких боксерских боев, которых не состоится в 2024 году

    «Канело» и Бенавидес, Тим Цзю и Чарло — кто из звездных боксеров не подерется друг с другом в 2024 году?

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик Деонтей Уайлдер Сауль Альварес Дэвид Бенавидес Джермалл Чарло Тим Цзю Эррол Спенс Теренс Кроуфорд Райан Гарсия Девин Хэйни
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    Сауль Альварес
    Несколько звездных поединков в боксе в этом году точно не состоятся. Возможно, какие-то из них пройдут только в 2025-м

    1.Тим Цзю и Джермелл Чарло

    Разговоры о поединке Тима Цзю и Джермелла Чарло продолжаются уже на протяжении полутора лет. Боксеры должны были встретиться друг с другом в ринге в феврале прошлого года, но тогда американец получил травму и снялся с турнира.

    Впрочем, когда Чарло вернулся в ринг, он решил проигнорировать поединок с Тимом и подрался с «Канело» в более высокой весовой категории. Ничего хорошего для американца из этого не вышло — закономерное поражение единогласным решением судей.

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    • Казалось, что после проигрыша от Альвареса Джермеллу больше некуда деваться, как принять вызов Тима. Особенно с учетом того, что австралиец из статуса временного чемпиона в первом среднем весе был повышен до обладателя основного титула.

    Однако драться с Цзю и другими прямыми конкурентами Чарло категорически не хочет. В течение нескольких месяцев американец и вовсе был лишен всех титулов. Что будет дальше с карьерой Джермелла, непонятно.

    В любом случае, до конца года рассчитывать на поединок Чарло против Цзю не придется. У Тима уже есть соперник и, в конце марта он проведет защиту титула против Себастьяна Фундоры.

    2. Дэвид Бенавидес и «Канело»

    Сауль Альварес
    globallookpress.com

    Противостояние Бенавидеса и «Канело» во втором среднем весе является не менее ожидаемым, чем бой Цзю и Чарло. Альварес абсолютный чемпион в этом дивизионе и один из самых популярных боксеров в мире.

    Бенавидес — восходящая звезда категории до 76,2 кг. Непобежденному американцу сейчас принадлежит титул временного чемпиона по версии WBC. Альварес опасается, что Дэвид станет тем, кто закончит его правление в этом весе.

    Также, как и Чарло, он принимает любые поединки кроме противостояния с Бенавидесом. Недавно мексиканец заявил, что подерется с Дэвидом только за 150 миллионов долларов.

    На 2024 год у «Канело” уже все запланировано. В начале мая ему предстоит провести поединок против соотечественника из Мексики Хайме Мунгия. В сентябре он рассчитывает подраться с Теренсом Кроуфордом.

    В итоге бой против Дэвида откладывается на неопределенный срок. Рано или поздно они в любом случае сойдутся в ринге и это вопрос времени. "Канело" не сможет вечно игнорировать Бенавидеса.

    Иначе, у него отберут все чемпионские пояса, как недавно это произошло с Джермеллом Чарло.

    3. Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд 2

    Эррол Спенс (слева)
    globallookpress.com

    Один из самых громких поединков за последнее десятилетие в полусреднем весе с участием Спенса и Кроуфорда уже прошел летом прошлого года. Болельщики ожидали конкурентного противостояния, которого так и не вышло.

    Кроуфорд разобрал оппонента в одностороннем порядке и одолел его техническим нокаутом. В каком-то смысле в плане зрелищности и конкурентности поединок не оправдал себя.

    Теренс довольно легко стал абсолютным чемпионом мира и теперь его интересуют бои с более серьезными противниками из других весовых категорий. Кроуфорд не против подняться аж на 3 дивизиона выше ради боя с "Канело".

    В любом случае, драться в своей весовой категории в 2024-м абсолютный чемпион не планирует. Да и глядя на то, как закончился предыдущий бой Кроуфорда и Спенса, возникает вопрос: а нужен ли реванш при таком исходе?

    Теренс показал всему миру разницу между ними. И Эрролу просто нечего противопоставить такому оппоненту.

    4. Теофимо Лопес и Девин Хэйни

    Девин Хэйни
    globallookpress.com

    Лопес и Хэйни ранее построили неплохую карьеру в легком весе. Теофимо ранее был обладателем трех титулов, а Девин и вовсе становился абсолютным чемпионом. Но в прошлом году они оба попробовали свои силы в более высоком в первом полусреднем дивизионе, где также сумели стать чемпионами.

    Теофимо взял титул WBO, побив бывшего обладателя всех поясов Джоша Тейлора. Хэйни, в свою очередь, без каких-либо проблем отобрал титул WBC у Реджиса Прогресса, выиграв у него единогласным решением судей.

    Логично было бы провести между данными боксерами объединительный поединок за 2 пояса. Но у Девина Хэйни уже назначен соперник на 20 апреля. Рамках первой защиты титула ему предстоит встретиться с Райаном Гарсией.

    Вероятно, Теофимо просто не сумеет дождаться, когда Хэйни восстановится, и подерется с кем-либо из других чемпионов первого полусреднего дивизиона. Поединок Лопеса с Девином возможен, но уже в следующем году.

    5. Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа

    Деонтей Уайлдер
    globallookpress.com

    До недавнего времени противостояние Уайлдера и Джошуа выглядело одним из самых интригующих в тяжелом дивизионе. Ближе к концу прошлого года боксеры предварительно договорились об очном поединке в 2024-м.

    Для организации этого боя каждому из них необходимо было выигрывать в боях на турнире в Саудовской Аравии в декабре. Джошуа со своей задачей справился. Британец за 5 раундов легко разобрал Отто Валлина и выиграл техническим нокаутом.

    А вот Уайлдер неожиданно подвел в противостоянии с Джозефом Паркером. "Бронзовый бомбардировщик" потерпел сенсационное поражение единогласным решением судей.

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    • Сам Джошуа утверждает, что не против подраться с Деонтеем после того, как он одержит хотя бы одну победу. Но здесь возникает вопрос: когда Уайлдер после такого громкого поражения вернется на ринг и вернется ли вообще?

    Деонтею уже 37 лет. А его последний поединок показал, что драться на столь высоком уровне он уже не способен. В данный период времени матчмейкеры не заинтересованы в его бое с Джошуа.

    Энтони сейчас идет на серии из четырех побед кряду. И он является первым кандидатом на бой за все пояса с победителем пары Усик-Фьюри. Со спортивной точки зрения для Джошуа данное противостояние гораздо важнее, чем поединок против Уайлдера.

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