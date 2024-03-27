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    Месси: Я уйду из футбола, когда почувствую, что больше не получаю удовольствие и не помогаю команде

    Футбол MLS Интер Майами
    Нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры футболиста.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я знаю, что уйду в тот момент, когда я почувствую, что больше не могу отдаваться игре, не получаю удовольствия и не помогаю своим товарищам по команде. Я очень самокритичен, знаю, когда играю хорошо или плохо. Когда я почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не задумываясь о возрасте. Если я буду чувствовать себя хорошо, я постараюсь продолжать соревноваться, потому что я люблю и умею это делать.

    Я еще не думал о том, что буду делать после завершения карьеры. Сейчас я стараюсь наслаждаться жизнью каждый день, не думая о будущем. Пока ничего не ясно, я надеюсь, что буду продолжать играть еще какое-то время, мне это нравится. Когда придет время, я обязательно найду то, что меня наполняет, свою новую роль.

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    • На спортивном уровне мне посчастливилось осуществить все свои мечты, и я не могу просить большего. Я стараюсь наслаждаться всем, что Бог дал мне, а это очень много», — цитирует Месси As.

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