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    Примеру могут возобновить 28 мая

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    Глава Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, когда может быть возобновлен чемпионат. По его словам, турнир могут продолжить 28 мая, при этом он назвал еще две даты.

    Хавьер Тебас
    Хавьер Тебас

    «На данный момент мы рассматриваем несколько сценариев: 28 мая, 6 июня или 28 июня. Это все, что я могу сказать вам. Мы ожидаем решения властей.

    Впрочем, если ситуация не изменится, то испанские клубы потеряют примерно один миллиард евро. В случае, если матчи возобновят при пустых трибунах, — 300 млн евро, а если болельщиков вернут на стадионы — 150 млн евро», — цитирует Тебаса BBC.

    Ранее в Ла Лиге заявили о готовности играть каждые три дня в летний период, чтобы завершить чемпионат до старта следующего. Трибуны останутся пустыми. 0

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