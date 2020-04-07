Примеру могут возобновить 28 мая

Главарассказал о том, когда может быть возобновлен чемпионат. По его словам, турнир могут продолжить 28 мая, при этом он назвал еще две даты.

«На данный момент мы рассматриваем несколько сценариев: 28 мая, 6 июня или 28 июня. Это все, что я могу сказать вам. Мы ожидаем решения властей.

Впрочем, если ситуация не изменится, то испанские клубы потеряют примерно один миллиард евро. В случае, если матчи возобновят при пустых трибунах, — 300 млн евро, а если болельщиков вернут на стадионы — 150 млн евро», — цитирует Тебаса BBC.

Ранее в Ла Лиге заявили о готовности играть каждые три дня в летний период, чтобы завершить чемпионат до старта следующего. Трибуны останутся пустыми. 0