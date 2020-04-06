Титов считает, что сезон РПЛ нужно доиграть

Экс-капитан и тренер «Спартака»выразил свое отношение к вероятному досрочному завершению чемпионата России.

«Однозначно надо доигрывать, пусть даже летом. Осталось всего 8 туров провести. Да, есть еще Кубок, его матчи можно в случае чего быстро провести на нейтральных полях — в Нижнем, Саранске.

И закрыть вопрос за неделю: двенадцати командам нужно выйти на поле по 8 раз, четырем с учетом Кубка по 9, и двум, финалистам, по 10. Уложимся в полтора месяца.

Если же завершить сезон сейчас, потом пойдет много разговоров — это, мол, не честно и все в таком духе. Так что доигрывать точно надо, даже, возможно, при условии первых туров после возобновления чемпионата без зрителей.

Не стоит забывать, что и УЕФА рекомендует всем национальным федерациям довести внутренние соревнования до конца, уложившись до августа.

По статистике сейчас в Москве заболевших становится меньше. Понятно, что все еще может разгореться, но многое зависит от нас с вами: сидим дома, никаких контактов.

Если хотим, чтобы в ближайшие месяц-два жизнь наладилась и вернулась в привычный режим, следует проявлять ответственность.

Да, находиться в четырех стенах без спорта — а я без него жить просто не могу — очень сложно. Но что делать? Покажи мне сейчас по ТВ хоть подводный хоккей — стану смотреть», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 289 380 человек, умерших — 70 590, выздоровевших — 270 372.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек. 0