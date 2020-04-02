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    Гендиректор «Зенита» планирует объявить о снижении зарплат футболистов

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах снижения зарплат футболистов из-за пандемии коронавируса.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    «У нас очень хороший прогресс, и я думаю, что завтра или, в крайнем случае, в субботу мы об этом объявим.

    Что касается приостановки турниров под эгидой РФС до 31 мая решение было принято исходя из анализа происходящего, ситуация с распространением коронавируса, как мы знаем, непростая.

    К сожалению, количество инфицированных продолжает расти, поэтому приняли такие строгие меры по самоизоляции и карантину. Ясно, что доигрывать можно будет тогда, когда пандемия пойдет на спад, и для этого количество выздоравливающих должно быть больше количества заражаемых, а количество последних должно стремиться к нулю.

    Поэтому ничего другого не оставалось, кроме как продлить эту паузу, и дай бог, чтобы это было в последний раз. Что касается доигрывания, то это решение должно последовать от УЕФА, РПЛ и РФС, и только после этого можно будет говорить о возобновлении нового сезона.

    Мы надеемся, что он будет полноценным, поэтому надо всем и каждому на своем месте делать все, чтобы инфекция прекратила свое распространение», — приводит слова Медведева ТАСС. 0

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