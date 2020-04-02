Чемпионат Бельгии не будет доигран — СМИ

Чемпионат Бельгии не будет доигран в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает HLN, отмечая, что решение об окончательной остановке чемпионата рекомендовано руководством лиги и позже должно быть объявлено официально.

Таким образом, чемпионом признают «Брюгге». Второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов получит «Гент».

Напрямую в групповую стадию Лиги Европы попадет «Шарлеруа», а «Антверпен» и «Стандард» примут участие в отборочном раунде турнира.

Для принятия решения касательно проведения Кубка Бельгии и второго дивизиона будет собрана специальная рабочая группа. 0