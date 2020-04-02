КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» напрасно назначил МоуриньюЧего клубам АПЛ не следовало делать прошлым летом
  • 16:55
    • Чемпионат Бельгии не будет доигран — СМИ
  • 16:43
    • На спортивной базе в Новогорске коронавирусом заразились гимнаст и тренер
  • 16:16
    • Президент «Брешии»: Если сезон возобновят — не выпущу команду на поле
  • 15:50
    • На что ставить? На культуру!
  • 15:29
    • Тульский «Арсенал» предложит игрокам сократить зарплаты
    Все новости спорта

    Чемпионат Бельгии не будет доигран — СМИ

    Футбол Брюгге ГентКоронавирус в спорте
    Чемпионат Бельгии не будет доигран в связи с пандемией коронавируса.

    Игроки «Брюгге»
    Игроки «Брюгге»

    Об этом сообщает HLN, отмечая, что решение об окончательной остановке чемпионата рекомендовано руководством лиги и позже должно быть объявлено официально.

    Таким образом, чемпионом признают «Брюгге». Второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов получит «Гент».

    Напрямую в групповую стадию Лиги Европы попадет «Шарлеруа», а «Антверпен» и «Стандард» примут участие в отборочном раунде турнира.

    Для принятия решения касательно проведения Кубка Бельгии и второго дивизиона будет собрана специальная рабочая группа. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Чего клубам АПЛ не следовало делать прошлым летом
  • 06:49
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ»
  • 1.55
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли минское «Динамо» первые баллы?
  • «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • «Белшина» — «Городея»: кто наберет первые очки?
  • «Белшина» — «Городея». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Юность» возьмет очередной трофей?
  • Экспресс дня 3 апреля. Прогноз и ставки
  • 3.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Постер фильма «Гонка» Футбол Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 2Продолжение подборки лучших спортивных фильмов, которые помогут не заскучать в самоизоляции 01:540
  • 16:28
    • Умер экс-защитник «Реала» Бенито
  • 15:57
    • «Реал» хочет выручить 100 миллионов за двух игроков
  • 15:46
    • Тамбиев покинет «Адмирал»
    Стадион «Шальке» за решеткой Футбол В ожидании возвращения. Когда европейский футбол выйдет из карантина?Коронавирус пока не позволяет играть в футбол Вчера в 21:580
  • Экспресс дня

  • «Юность» возьмет очередной трофей?
  • 3.68
    •
  • 15:11
    • Сон пройдет военные сборы в Южной Корее
  • 14:51
    • Смолов назвал российского футболиста, который усилил бы «Сельту»
  • 14:38
    • Президент «Бока Хуниорс» исключил возможный трансфер Кавани
    Пустой «Энфилд» Футбол Возможное обнуление сезона. Какие рекорды могут исчезнутьОт чемпионства «Ливерпуля» до возвращения «Лидса» в АПЛ Вчера в 19:560
  • 14:22
    • Геркус рассказал, как «Локомотив» пытался подписать Дзюбу
  • 14:07
    • Виллиан может продолжить карьеру в Серии А
  • 13:50
    • Футболисты «Вольфсбурга» отказались от части зарплат
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.21
  • Прогноз на матч Белшина — Городея
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.68
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Завтра в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Истиклол — Худжанд
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие