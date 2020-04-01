29-й по счету чемпионатдолжен стартовать в ближайшее воскресенье, 5 апреля. Турнир пройдет в три круга с участием десяти клубов.

Несмотря на коронавирус 5 апреля стартует чемпионат Таджикистана globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

А накануне, 4 апреля, состоится матч за Суперкубок страны, в котором встретятся «Истиклол» и «Худжанд», зрители на игру попасть не смогут.

Также Федерация футбола Таджикистана отметила, что клубы высшего дивизиона заявили для участия в предстоящем чемпионате 42 легионера.

Согласно официальным данным, в Таджикистане не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Напомним, из-за пандемии почти во всем мире остановлены спортивные мероприятия. 0