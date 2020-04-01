Несмотря на коронавирус 5 апреля стартует чемпионат Таджикистана
globallookpress.com
А накануне, 4 апреля, состоится матч за Суперкубок страны, в котором встретятся «Истиклол» и «Худжанд», зрители на игру попасть не смогут.
Также Федерация футбола Таджикистана отметила, что клубы высшего дивизиона заявили для участия в предстоящем чемпионате 42 легионера.
Согласно официальным данным, в Таджикистане не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Напомним, из-за пандемии почти во всем мире остановлены спортивные мероприятия. 0