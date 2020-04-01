Медведев: «Зенит» ведет переговоры с командой о сокращении зарплаты

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ведет переговоры с футболистами и тренерами о сокращении зарплат в условиях пандемии коронавируса.

«Временная остановка соревнований лишила всю спортивную индустрию большей части дохода, экономические сложности коснулись всех без исключений.

Очевидно, что даже лидеры европейского футбола вынуждены предпринимать антикризисные меры.

Например, в "Барселоне" зарплаты игрокам сократили до 70%. Мы тоже прорабатываем комплекс мер по снижению расходов клуба.

Каждый в "Зените" осознает серьезность ситуации и ее возможные последствия: все понимают, что временное снижение зарплат мера необходимая, но эффективная — она поможет сохранить финансовую стабильность клубов и лиг. Это касается не только игроков, но и клуба в целом.

Сейчас мы находимся на этапе переговоров с командой и тренерским штабом, по клубу оптимизационные процессы уже запущены», — заявил Медведев в интервью Чемпионат.com.

Действующий чемпион России «Зенит» лидирует после 22 туров, набрав 50 очков. У ближайших преследователей «Локомотива» и «Краснодара» по 41.

РФС приостановил все футбольные соревнования в стране до 31 мая. 0