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    Медведев: «Зенит» ведет переговоры с командой о сокращении зарплаты

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ведет переговоры с футболистами и тренерами о сокращении зарплат в условиях пандемии коронавируса.

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    «Временная остановка соревнований лишила всю спортивную индустрию большей части дохода, экономические сложности коснулись всех без исключений.

    Очевидно, что даже лидеры европейского футбола вынуждены предпринимать антикризисные меры.

    Например, в "Барселоне" зарплаты игрокам сократили до 70%. Мы тоже прорабатываем комплекс мер по снижению расходов клуба.

    Каждый в "Зените" осознает серьезность ситуации и ее возможные последствия: все понимают, что временное снижение зарплат мера необходимая, но эффективная — она поможет сохранить финансовую стабильность клубов и лиг. Это касается не только игроков, но и клуба в целом.

    Сейчас мы находимся на этапе переговоров с командой и тренерским штабом, по клубу оптимизационные процессы уже запущены», — заявил Медведев в интервью Чемпионат.com.

    Действующий чемпион России «Зенит» лидирует после 22 туров, набрав 50 очков. У ближайших преследователей «Локомотива» и «Краснодара» по 41.

    РФС приостановил все футбольные соревнования в стране до 31 мая. 0

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