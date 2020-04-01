Дибала призвал всех быть осторожными и оставаться дома

Форвард туринского «Ювентуса»рассказал, как боролся с коронавирусной инфекцией.

«Многие люди умирают в Италии каждый день, все очень плохо. Мы не можем с этим справиться, поэтому многие страны прислали своих врачей. Это не ложь, вы должны быть осторожны. Люди должны оставаться дома.

У меня был сильный кашель, я чувствовал усталость, и когда я спал, мне было холодно. Сначала я не думал о том, что это может быть, но это случилось с двумя другими товарищами по команде, последним оказался я.

У меня с женой были головные боли, но желательно в это время ничего не принимать. Клуб выдал нам витамины, и со временем мы почувствовали себя лучше. Это психология, сначала ты был напуган, но теперь все нормально. Сейчас у нас нет никаких симптомов», — приводит слова Дибалы Mirror. 0