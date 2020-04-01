Бабаев: Возобновим сезон РПЛ в июне, не раньше

Генеральный директор ЦСКАподелился мнением о том, будет ли доигран сезон РПЛ 2019/20.

Сезон РПЛ приостановлен до 10 апреля, однако ожидается, что возобновление сезона начнется не ранее 30 мая.

«Я очень надеюсь, что сезон будет доигран. Конечно, все зависит от ситуации с коронавирусом. Хочется верить, что в ближайшее время он пойдет на спад.

Приоритет — безусловно, здоровье людей. Тут даже двух мнений быть не может.

Если нам всем удастся победить пандемию, преодолеть ее, то однозначно надо доигрывать. Даже если придется это делать летом. Насколько я знаю, у УЕФА здесь позиция четкая. ЦСКА за доигровку.

Думаю, если эпидемиологическая ситуация позволит, то возобновим сезон в июне. Не раньше.

Если сезон не будет доигран — дело не только в месте ЦСКА. Здесь возникает очень много технических вопросов. Кто остается, кто вылетает и так далее.

Очень бы не хотелось думать сейчас на эту тему. Пока исходим из того, что нужно доиграть сезон до конца. Думаю, все станет понятно максимум через месяц.

После этого уже руководители РФС, РПЛ соберутся и примут решение по принципу — из двух зол выбирай меньшее. Сейчас нет смысла гадать, обсуждать варианты», — сказал Бабаев «Спорт-Экспрессу».

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 883 225 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек. 0