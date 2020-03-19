В «Локо» поддержали идею по отмене финансового фейр-плей

Анатолий Мещеряков
ФК «Локомотив»
«Вопрос о финансовом фейр-плей и его отмене на этот год имеет место быть. Надо садиться и обсуждать.
Считаю, нужно внести изменения и в трансферное окно. Надо консультироваться с УЕФА и ФИФА по продлению контрактов футболистов (изменение с точки зрения сроков) из-за приостановки чемпионата.
Налоговые каникулы? Не хочу вставать в череду людей, которые об этом говорят. Я просто стану миллионным в очереди.
Сокращение зарплат футболистов? Это точно не публичный вопрос. Точка. Зачем я буду это обсуждать, как говорится, на улице?», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс». 0