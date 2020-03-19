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    В «Локо» поддержали идею по отмене финансового фейр-плей

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    Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поддержал идею владельца «Спартака» Леонида Федуна о временной отмене финансового фейр-плей.

    Анатолий Мещеряков
    Анатолий Мещеряков

    «Вопрос о финансовом фейр-плей и его отмене на этот год имеет место быть. Надо садиться и обсуждать.

    Считаю, нужно внести изменения и в трансферное окно. Надо консультироваться с УЕФА и ФИФА по продлению контрактов футболистов (изменение с точки зрения сроков) из-за приостановки чемпионата.

    Налоговые каникулы? Не хочу вставать в череду людей, которые об этом говорят. Я просто стану миллионным в очереди.

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    • Сокращение зарплат футболистов? Это точно не публичный вопрос. Точка. Зачем я буду это обсуждать, как говорится, на улице?», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс». 0

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