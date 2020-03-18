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    Крыховяк: Если Евро состоится на год позже — это не такая уж большая разница

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    Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк оценил решение УЕФА о переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за коронавируса.

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк

    Во вторник, 17 марта, Союз европейских футбольных ассоциаций перенес Евро-2020 на лето 2021 года, чтобы дать возможность клубам завершить сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса.

    «Перенос Евро — это хорошее решение. К сожалению, ситуация в Европе сейчас не самая лучшая.

    Чемпионат Европы — мечта каждого футболиста. Мы очень много работаем, бьемся за наши национальные сборные. Но, поверьте, если Евро состоится на год позже — это не такая уж большая разница.

    А вот здоровье — это самое главное. Давайте будем беречь друг друга. А футбол обязательно вернется!», — приводит слова игрока пресс-служба «Локомотива». 0

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