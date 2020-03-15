Гончаренко рад великолепной игре в защите

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал результат матча с «Уфой» (0:0) в 22-м туре чемпионата России.

«Нам не хватило только одного — забитого гола. Моменты у нас были, но мы их не реализовали.

"Уфа" очень плотно и компактно обороняется. Здесь вопрос того, вскроешь ты эту оборону или нет.

Самое главное, что в защите мы сегодня сыграли, на мой взгляд, просто великолепно.

Можно ли назвать футбол "Уфы" антифутболом? Нет. Скорее, это следствие всего нашего чемпионата.

Много команд, которые умеют глубоко обороняться, отказываются от прессинга и ждут ошибки соперника», — приводит слова Гончаренко «Советский спорт». 0