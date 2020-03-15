КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футбол на карантинеСпорт vs коронавирус. Хроника 15 марта
  • 18:29
    • ЦСКА разошелся миром с «Уфой»
  • 18:08
    • Мамаев остался в запасе «Ростова» на матч с «Локо»
  • 15:57
    • «Краснодар» на выезде проиграл «Сочи»
  • 15:33
    • Молдавия может отменить контрольный матч с Россией из-за коронавируса
  • 18:44
    • Кокорин: Во всем мире приостановили чемпионаты. Почему мы должны выделяться?
    Все новости спорта

    Гончаренко рад великолепной игре в защите

    Футбол ЦСКА Уфа РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча с «Уфой» (0:0) в 22-м туре чемпионата России.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Нам не хватило только одного — забитого гола. Моменты у нас были, но мы их не реализовали.

    "Уфа" очень плотно и компактно обороняется. Здесь вопрос того, вскроешь ты эту оборону или нет.

    Самое главное, что в защите мы сегодня сыграли, на мой взгляд, просто великолепно.

    Можно ли назвать футбол "Уфы" антифутболом? Нет. Скорее, это следствие всего нашего чемпионата.

  • ЦСКА разошелся миром с «Уфой»
  • Читайте по теме

    • Много команд, которые умеют глубоко обороняться, отказываются от прессинга и ждут ошибки соперника», — приводит слова Гончаренко «Советский спорт». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Две красные и три пенальти. «Ростов» дома обыграл ЦСКА
  • 09/03/2020 в 18:38
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Локомотив»
  • 3.20
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выйдет победителем в битве за третье место?
  • «Ростов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Гезтепе» прервет серию без побед?
  • «Гезтепе» — «Ризеспор». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Тамбов» и «Крылья Советов» много не забьют?
  • Экспресс дня 16 марта. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Джордан Ларссон Футбол «Спартак» стремится вверх. Но играет как аутсайдер«Красно-белые» с трудом обыграли «Оренбург» Вчера в 20:180
  • 15:49
    • Экс-защитник «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус
  • 11:05
    • Бой Хабиба и Фергюсона состоится, заявил глава UFC
  • 09:33
    • Апелляция «Ман Сити» в CAS будет отложена из-за коронавируса
    Коронавирус парализовал футбол Футбол УЕФА, футбол и коронавирус. Ответы на главные вопросыПандемия коронавируса поставила под угрозу продолжение сезона во всем мировом футболе Вчера в 15:070
  • Экспресс дня

  • «Тамбов» и «Крылья Советов» много не забьют?
  • 2.28
    •
  • 19:47
    • Гендиректор «Уфы» назвал ничью с ЦСКА закономерным результатом
  • 19:31
    • «Торпедо» сыграло вничью с «Текстильщиком»
  • 19:20
    • Гончаренко рад великолепной игре в защите
    Зурико Давиташвили Футбол Слуцкий открыл счет победам с «Рубином». Команда покинула зону вылетаПресса и комментарии о матче «Арсенал» — «Рубин» 01:110
  • 19:08
    • Умарк предложил сократить оставшиеся раунды плей-офф КХЛ до одного матча
  • 17:38
    • Федотов: С такой классной командой, как «Краснодар», нельзя расслабляться
  • 17:26
    • «Чайка» поделила очки с «Авангардом»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.73
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тамбов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.28
  • Экспресс дня 16 марта
  • Завтра в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гезтепе — Ризеспор
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие