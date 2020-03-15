ЦСКА — «Уфа»: счет матча 0:0

Отметим, что встреча прошла при ограниченном количестве болельщиков в связи с соответствующим указом мэра Москвы Сергея Собянина.
Команда Виктора Гончаренко набрала 36 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, уфимцы — 9-е (27).
Следующим соперником москвичей станет «Зенит», «Уфа» примет на своем поле «Тамбов». Обе встречи должны пройти 22 марта.
РПЛ. 22-й тур
ЦСКА — «Уфа» — 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Васин, Дивеев, Щенников, Влашич, Дзагоев, Бистрович (Бийол, 80), Сигурдссон, Чалов (Шкурин, 56)«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Алиев, Кротов (Голубев, 71), Фомин, Карп, Бизяк (Вомбергар, 81), УруновПредупреждения: Карп, 15. Кротов, 30. Дивеев, 38. Неделчару, 70