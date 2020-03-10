«Краснодар-2» проиграл «Чертаново»

«Краснодар-2» — «Чертаново»
ФНЛ
«Краснодар-2» (28 очков) занимает 13-е место в таблице ФНЛ. «Чертаново» (51 очко) идет четвертым.
ФНЛ. 26-й тур
«Краснодар-2» (Краснодар) — «Чертаново» (Москва) — 1:2 (0:1)
Голы: Сарвели, 43 (0:1). Редькович, 56 (0:2). Онугха, 73 (1:2)«Краснодар-2»: Адамов, Бочко (Якимов, 60), Литвинов, Бородин, Ивашин (Марков, 59), Мацукатов, Уткин (Сперцян, 53), Жигулев (Воротников, 71), Кутовой, Сергеев (Халназаров, 46), Онугха«Чертаново»: Абаев, Горшков, Солдатенков, Бартасевич, Редькович, Герчиков (Камышев, 78), Ежов (Канищев, 90), Витюгов, Пруцев, Прудников (Цыпченко, 54), Сарвели (Рудковский, 90+3)Предупреждения: Уткин, 31. Бартасевич, 51. Витюгов, 80