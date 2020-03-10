Матч «Базель» — «Айнтрахт» отменили из-за коронавируса

Поединок 1/8 финала Лиги Европы междуне состоится, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

Полиция Базеля приняла такое решение после консультации с кризисной группой.

«Болит футбольное сердце, но мы поддерживаем решение. Речь идет о социальной ответственности. Мы обсудим ситуацию с властями и "Айнтрахтом". Европейский футбольный союз уже пообещал найти решение», — заявил директор «Базеля».

Пока неизвестно, где и когда пройдет ответный матч между этими командами. Поединок был запланирован на 19 марта.

Отметим, что Швейцарский футбольный союз принял решение приостановить чемпионат страны до 15 марта из-за эпидемии коронавируса. 0