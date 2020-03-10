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    Матч «Базель» — «Айнтрахт» отменили из-за коронавируса

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    Поединок 1/8 финала Лиги Европы между «Базелем» и «Айнтрахтом» не состоится, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

    Матч «Базель» — «Айнтрахт» отменили из-за коронавируса
    Матч «Базель» — «Айнтрахт» отменили из-за коронавируса

    Полиция Базеля приняла такое решение после консультации с кризисной группой.

    «Болит футбольное сердце, но мы поддерживаем решение. Речь идет о социальной ответственности. Мы обсудим ситуацию с властями и "Айнтрахтом". Европейский футбольный союз уже пообещал найти решение», — заявил директор «Базеля».

    Пока неизвестно, где и когда пройдет ответный матч между этими командами. Поединок был запланирован на 19 марта.

    Отметим, что Швейцарский футбольный союз принял решение приостановить чемпионат страны до 15 марта из-за эпидемии коронавируса. 0

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