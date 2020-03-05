ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик ДайерЧетыре проблемные позиции в «Тоттенхэме». У Моуринью трудности не только в атаке
  • 19:14
    • Медведев: «Зенит» должен сыграть матч Кубка со «Спартаком» в Питере
  • 17:04
    • Кокорин готов уехать в Европу при наличии хорошего варианта
  • 16:41
    • Матч «Валенсия» — «Аталанта» пройдет без зрителей
  • 16:32
    • Мейвезер потребовал 600 млн долларов за бои с Нурмагомедовым и Макгрегором
  • 14:02
    • «Локомотив» заключил контракт с новым техническим спонсором
    Все новости спорта

    Медведев: «Зенит» должен сыграть матч Кубка со «Спартаком» в Питере

    Футбол Зенит Кубок России Футбол России РФС Спартак
    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что полуфинальный матч Кубка России против «Спартака» должен пройти в Санкт-Петербурге.

  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!

    После изменений формата Кубка России регламент турнира забыли привести в соответствие. В нем подробно описывается, как определяются хозяева полей в 1/16 и 1/8 финала, но нет такой процедуры для четвертьфиналов и полуфиналов.

    «Это произошло из-за перехода на новый формат Кубка России, начиная с четвертьфинала. Но если следовать логике, то никакого другого варианта, как проведение матча в Санкт-Петербурге со "Спартаком", я не вижу.

    Если бы нам достался ЦСКА, то тогда был бы жребий. Считаю, надо исходить из логики и не ссылаться на то, что чисто формально упустили этот момент в регламенте.

    "Зенит" должен играть дома, потому что два последних матча в Кубке провел в гостях, а "Спартак" — наоборот, на своим стадионе, в том числе из-за этого.

    А что, "Спартак" хочет провести три домашних матча подряд? У нас есть РФС, пусть примет решение», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

    Отметим, что в регламенте есть пункты о совместной комиссии. Она проводит жеребьевки, определяя хозяев и гостей, а также «рассматривает вопросы, возникающие по ходу проведения соревнования, связанные с местом и сроками проведения матчей и/или иные вопросы, возникшие по причине каких либо разногласий между участниками соревнования». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ахмат» — «Зенит». Бесподобный Жирков и конфликт на фанатском секторе
  • 00:06
    •
  • Прогноз
  • «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.94
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем завершится противостояние Руни и «Манчестер Юнайтед»?
  • «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Атлетик» отстоит свое право на финал?
  • «Гранада» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Как сыграют лидеры ФНЛ в Кубке России?
  • «Химки» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Клопп повторил собственную ошибку, и это стоило «Ливерпулю» места в истории«Ливерпуль» потерпел два поражения подряд 18:510
  • 11:26
    • Роналдиньо арестовали в Парагвае
  • 09:31
    • «Милуоки» обыграл «Индиану», «Мемфис» разгромил «Бруклин»
  • 08:56
    • Моуринью: «Тоттенхэм» не заслужил такой результат
    Григорий Родченков Прочие Несостоявшаяся сенсация. Как возникла неразбериха с подписями РодченковаВсе подробности истории с поддельной подписью Родченкова в МОК 03:570
  • Экспресс дня

  • Справится ли «Марсель» с аутсайдером?
  • 4.91
    •
  • 18:55
    • «Трактор» перейдет на площадку финского размера
  • 18:39
    • Федун рассчитывает на жеребьевку для определения хозяина матча с «Зенитом»
  • 18:28
    • Касаткина впервые с октября вышла в четвертьфинал турнира WTA
    Юрий Жирков Футбол «Ахмат» — «Зенит». Бесподобный Жирков и конфликт на фанатском сектореПресса и комментарии о матче «Ахмат» — «Зенит» 00:060
  • 08:29
    • СМИ: Кейн настроен продолжить карьеру в «МЮ»
  • 17:31
    • «Спартак» подаст жалобу на судейство в матче с ЦСКА
  • 17:16
    • Экс-игрок «Динамо» возглавил «Брагу»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Химки — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Витязь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  2.21
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Баффало — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.91
  • Экспресс дня 6 марта
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие