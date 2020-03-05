Медведев: «Зенит» должен сыграть матч Кубка со «Спартаком» в Питере

Генеральный директор «Зенита»считает, что полуфинальный матч Кубка России противдолжен пройти в Санкт-Петербурге.

После изменений формата Кубка России регламент турнира забыли привести в соответствие. В нем подробно описывается, как определяются хозяева полей в 1/16 и 1/8 финала, но нет такой процедуры для четвертьфиналов и полуфиналов.

«Это произошло из-за перехода на новый формат Кубка России, начиная с четвертьфинала. Но если следовать логике, то никакого другого варианта, как проведение матча в Санкт-Петербурге со "Спартаком", я не вижу.

Если бы нам достался ЦСКА, то тогда был бы жребий. Считаю, надо исходить из логики и не ссылаться на то, что чисто формально упустили этот момент в регламенте.

"Зенит" должен играть дома, потому что два последних матча в Кубке провел в гостях, а "Спартак" — наоборот, на своим стадионе, в том числе из-за этого.

А что, "Спартак" хочет провести три домашних матча подряд? У нас есть РФС, пусть примет решение», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в регламенте есть пункты о совместной комиссии. Она проводит жеребьевки, определяя хозяев и гостей, а также «рассматривает вопросы, возникающие по ходу проведения соревнования, связанные с местом и сроками проведения матчей и/или иные вопросы, возникшие по причине каких либо разногласий между участниками соревнования». 0