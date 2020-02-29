Ван Дейк: Нужно отдать должное «Уотфорду», они сыграли хорошо

В матче 28 тура АПЛна выезде проигралсо счетом 3:0. Защитник гостейдал интервью после этого результата.

«Нужно отдать должное "Уотфорду", они сыграли хорошо. Соперник действовал очень дисциплинированно и забил нам три гола. Такова реальность, мы не смогли ничего им противопоставить. Нам следует играть лучше.

Два вбрасывания из аутов… Мы должны разобраться с этим, причин для паники нет.

Рекорд и все разговоры о нём — это лишь для СМИ. Мы же просто пытаемся выиграть в каждом матче.

Теперь мы сосредоточимся на матче с "Челси" в Кубке Англии и постараемся победить. Мы должны оставаться скромными и быть более усердными в следующей игре», — цитирует голландца BBC. 0