ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Локомотив» Ноль голов и удаление Семина. Судья взбодрил унылый матч в Санкт-Петербурге
  • 22:29
    • «Ливерпуль» впервые проиграл в этом сезоне АПЛ
  • 21:27
    • ПСЖ дома разгромил «Дижон»
  • 20:57
    • «Зенит» разошелся миром с «Локо», Семин получил красную карточку
  • 23:09
    • Дюков: Говорю с полной ответственностью, допинговых проблем в российском футболе нет
  • 22:44
    • «Шальке» «всухую» проиграл «Кельну»
    Все новости спорта

    Ван Дейк: Нужно отдать должное «Уотфорду», они сыграли хорошо

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Уотфорд Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 28 тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде проиграл «Уотфорду» со счетом 3:0. Защитник гостей Вирджил ван Дейк дал интервью после этого результата.

    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк

    «Нужно отдать должное "Уотфорду", они сыграли хорошо. Соперник действовал очень дисциплинированно и забил нам три гола. Такова реальность, мы не смогли ничего им противопоставить. Нам следует играть лучше.

    Два вбрасывания из аутов… Мы должны разобраться с этим, причин для паники нет.

    Рекорд и все разговоры о нём — это лишь для СМИ. Мы же просто пытаемся выиграть в каждом матче.

    Теперь мы сосредоточимся на матче с "Челси" в Кубке Англии и постараемся победить. Мы должны оставаться скромными и быть более усердными в следующей игре», — цитирует голландца BBC. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Золотой стандарт у «Арсенала», но «Ливерпуль» близко. Беспроигрышные серии клубов АПЛ
  • 26/02/2020 в 23:36
    •
  • Прогноз
  • «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»
  • 2.03
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Гранада» и «Сельта» подарят голы
  • «Гранада» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Продлит ли «Барселона» свою серию побед на «Сантьяго Бернабеу»?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Стоит ли ждать «низов» на «Луи II»?
  • «Монако» — «Реймс». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ. «Ливерпуль» в гостях у «Уотфорда», «Ман Юнайтед» сыграет с «Эвертоном»Результаты матчей 28 тура АПЛ 22:310
  • 21:14
    • Тедеско: Мы заслужили победу и рады набранным очкам
  • 20:59
    • «Ростов» не смог обыграть «Ахмат»
  • 19:57
    • «Челси» ушел от поражения в матче с «Борнмутом»
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. ЦСКА избежал поражения, «Спартак» выиграл дерби с «Динамо», «Локо» разошелся миром с «Зенитом»Обзор матчей 20 тура российской Премьер-лиги 21:140
  • Экспресс дня

  • Испанское Эль-Класико будет нерезультативным?
  • 3.03
    •
  • 23:14
    • Гильерме: Мы больше оборонялись, но при этом были ближе к победе
  • 20:46
    • «Реал» опубликовал список игроков на матч с «Барселоной»
  • 20:41
    • Новиков: «Спартак» реализовал свои моменты, «Динамо» — нет
    «Вегас» — «Баффало» Хоккей НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Филадельфии», «Вегас» выиграл восьмой матч подрядОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 февраля 09:010
  • 19:40
    • «Бавария» без Левандовского разгромила «Хоффенхайм», Коутиньо оформил дубль
  • 19:33
    • Гол Санчо принес дортмундской «Боруссии» победу над «Фрайбургом»
  • 18:59
    • «Лацио» победил «Болонью» и вышел в лидеры Серии А
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.84
  • Прогноз на матч Гранада — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Севилья — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тамбов — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетик — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Краснодар — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нант — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Йокерит — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие