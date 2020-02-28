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    СМИ: Коронавирус угрожает чемпионству «Ливерпуля»

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    Футболисты «Ливерпуля» могут остаться без чемпионского трофея в английской Премьер-лиге, если сезон будет приостановлен из-за распространения коронавируса, сообщает Telegraph Sport.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    По информации издания, быстрое распространение вируса привело к тому, что правительство задумалось об отмене всех спортивных мероприятий более чем на два месяца. Это означает, что некоторые матчи могут так и не состоятся.

    Если сезон в Премьер-лиге действительно будет остановлен, то, вполне вероятно, что будут проведены кризисные переговоры, во время которых будет решено, признавать ли результаты текущего сезона или объявить их недействительными.

    Также нет гарантии того, что клубы, находящиеся в зоне вылета, в итоге отправятся в Чемпионшип. Данный вопрос тоже может быть вынесен на переговоры.

    Напомним, что в Великобритании зафиксировано 19 случаев заражения коронавирусом, 8 человек успешно выздоровели. 0

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